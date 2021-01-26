НБУ обязал банки печатать договоры крупным шрифтом и указывать все условия финуслуг

Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договоров для раскрытия полной информации об услугах. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вклад (депозит), а также - об открытии и ведении текущего счета.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги. В договоре вклада (депозита) нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада (депозита) и др. В договоре потребительского кредита - перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и тому подобное.

Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

Также требования запрещают банкам включать в договоры нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд. Банкам запрещено изменять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить еще не полученные услуги и тому подобное.

Отмечается, что новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту). Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг. В то же время, публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной.

Теперь банки к 27 апреля 2021 привести свою работу в соответствие с этими требованиями.

Агентство Телевидения Новости