Уволен один из заместителей председателя ХОГА

С должности заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации уволен Тарас Пастух. Соответствующее распоряжение подписала председатель ХОГА Айна Тимчук вчера, 26 января. Об этом сообщил сам Пастух, информирует "Суспільне".

По его словам, заявление на увольнении он написал еще 1 декабря "в связи с назначением нового главы обладминистрации".

"Когда назначается новый губернатор, заместители пишут такие заявления", - сказал он.

Пастух пояснил, что продолжал работу, пока формировалась новая команда. Теперь он планирует вернуться домой, в Тернопольскую область.

Отметим, что на сайте ХОГА распоряжение об увольнении пока не опубликовано. В то же время в разделе "Руководство администрации" фамилия Пастуха уже не фигурирует: среди вице-губернаторов там значатся Татьяна Егорова-Луценко, Александр Скакун и Руслан Тихонченко.

Агентство Телевидения Новости