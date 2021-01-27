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Подлый поступок хоккеиста после финальной сирены

Подлый поступок хоккеиста после финальной сирены

"Нам такой хоккей не нужен".

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Торонто" и "Калгари" прозвучала финальная сирена, зафиксировавшая победу "Торонто" 4:3.

В этот момент игрок "Торонто" Джейк Маззин умышленно бросил шайбу по хоккеисту "Калгари" Мэттью Ткачаку.

Ткачак кинулся бить Маззина, однако судьи помешали разгореться драке.

В результате Маззин получил 2 минуты штрафа за неспортивное поведение, которые уже не было надобности отсиживать, а Ткачак, уходя в раздевалку, психовал из-за того, что ему не дали разобраться с соперником, совершившим подлый поступок.


Агентство Телевидения Новости

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