Кого на Харьковщине вакцинируют от COVID-19 во время первой волны?

На Харьковщине сформирован перечень лиц, которых вакцинируют от COVID-19 во время первой волны. Об этом во время брифинга рассказал заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук, об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

«Вакцинация от COVID-19 будет проводиться в Украине в пять волн. Во время первой волны будут вакцинированы медицинские работники опорных больниц, работники полиции и военнослужащие, несущие службу в ООС. Уже сформированы мобильные бригады, разработан план проведения этих мероприятий, ожидаем только поставки вакцины и приказа от Минздрава», - сказал Геннадий Бондарчук.

Он также добавил, что мобильные бригады, которые будут вакцинировать медицинских работников и всех, кто подлежит вакцинации, сформированы в каждом районе области на базе областных больниц и центров первичной медико-санитарной помощи.

Агентство Телевидения Новости