Директора харьковского коммунального предприятия подозревают в растрате

Директору одного из коммунальных предприятий города Харькова сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, в результате которого местная община понесла около 1 млн грн. убытков. Об этом сообщается на ведомственном сайте НАБУ.

Как установило следствие, в 2016 году коммунальное предприятие объявило закупку оборудования для нужд города. Накануне заключения договора с победителем тендера директор КП, который на тот момент также занимал должность депутата Харьковского горсовета, по собственной инициативе внес изменения в характеристики предмета закупки, в результате чего осуществлена ​​закупка другой продукции, которая не соответствовала требованиям документации конкурсных торгов. Из-за этого предприятие излишне перечислило почти 1 млн грн.

Часть указанной суммы поставщик оборудования в дальнейшем перечислил компании, бенефициарным владельцем которой был директор КП.

Имя подозреваемого не сообщается.

Агентство Телевидения Новости