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Под Харьковом возле жилой пятиэтажки нашли гранату времен Второй мировой войны

Под Харьковом возле жилой пятиэтажки нашли гранату времен Второй мировой войны

Сегодня на номер «101» поступило сообщение от сотрудников Национальной полиции об опасной находке в Дергачевском районе. В поселке Солоницевка на расстоянии около полметра от жилой пятиэтажки был найден предмет, похожий на гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, специалисты установили, что данный предмет был взрывоопасным. В случае взрыва, существовала угроза жизни и здоровью местных жителей. Из-за этого немедленно было принято решение обезвредить гранату. Прибывшие пиротехники вывезли ее на специальную подрывную площадку, где и ликвидировали.

Агентство Телевидения Новости

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