Под Харьковом возле жилой пятиэтажки нашли гранату времен Второй мировой войны

Сегодня на номер «101» поступило сообщение от сотрудников Национальной полиции об опасной находке в Дергачевском районе. В поселке Солоницевка на расстоянии около полметра от жилой пятиэтажки был найден предмет, похожий на гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, специалисты установили, что данный предмет был взрывоопасным. В случае взрыва, существовала угроза жизни и здоровью местных жителей. Из-за этого немедленно было принято решение обезвредить гранату. Прибывшие пиротехники вывезли ее на специальную подрывную площадку, где и ликвидировали.

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