Как Ибрагимович с Лукакой пободались

Главные "звезды" "Милана" и миланского "Интера" устроили публичное разбирательство во время футбольного матча

39-летний Златан Ибрагимович "пободался" с 27-летним Ромелу Лукакой. Произошло это в четвертьфинале Кубка Италии. Ибрагимович и Лукаку также обменялись взаимными оскорблениями. При этом остается открытым вопрос, было ли состороны Ибрагимовича расистское высказывание. Он то ли обозвал Лукаку "ослом" (donckey), то ли "обезьяной" (monckey).

Сам же матч завершился победой "Интера" 2:1. И Лукаку и Ибрагимович забили по голу. При этом "Милан" с 58-й минуты играл в меньшинстве. Был удален Ибрагимович, получивший две желтые карточки.





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