Путин сомневается в возможности мировой войны, но есть угроза борьбы "всех против всех"

Президент России Владимир Путин сомневается в возможности новой мировой войны. При этом на сегодня есть угроза того, что мир свалится в борьбу "всех против всех".

Об этом он заявил на форуме в Давосе, который проходит в онлайн-режиме.

По его словам, на сегодня происходит ослабление международных институтов и деградирует система глобальной безопасности. Он отметил, что соглашение России и США продлить действие Договора о стратегических и наступательных вооружениях - это позитивный сигнал.

"Тем не менее противоречия все-таки закручиваются. Как известно, неготовность и неспособность разрешать такие проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе не возможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации", - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо.

"Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, что чревато борьбой всех против всех. Попытками разрешить назревшие противоречия через поиски внутренних и внешних врагов с разрушением не только традиционных ценностей, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни", - добавил Путин.

Агентство Телевидения Новости