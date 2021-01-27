Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:12
Просмотров: 89

«Схід ОПЕРА» приглашает на премьеру

«Схід ОПЕРА» приглашает на премьеру

Концерт-коллекция «Rock-Opera Collection», в которой собраны самые популярные номера из рок-опер разных времен и разных стран, состоится 31 января. Об этом сообщают в ХОГА.

«Как жанр рок-опера выходит на мировую арену в 1960-е - необычное время бурных протестов, молодежных бунтов. И после ряда интересных находок талантливых рок-музыкантов, как раз полвека назад, был создан настоящий шедевр этого музыкального направления, которое буквально вобрало в себя атмосферу эпохи - «Иисус Христос - суперзвезда» Эндрю Уэббера. Несомненно, солисты ХНАТОБ им. Н. В. Лысенко/Схід ОПЕРА помогут вам почувствовать пульс этого невероятного времени, - рассказывают организаторы. - А 1980-е годы прочно ассоциируются у нас с творчеством Алексея Рыбникова. «"Юнона" и "Авось"», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» - эти названия все еще заставляют наши сердца биться в унисон. А любимые мелодии из этих рок-опер всегда приносят радость».

Коллекция, представленная в концерте, содержит и современные хиты. Это, в частности, написанная уже в 2000-х отечественная рок-опера «Ирод», в которой воплощены черты экспрессионизма.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 