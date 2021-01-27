«Схід ОПЕРА» приглашает на премьеру

Концерт-коллекция «Rock-Opera Collection», в которой собраны самые популярные номера из рок-опер разных времен и разных стран, состоится 31 января. Об этом сообщают в ХОГА.

«Как жанр рок-опера выходит на мировую арену в 1960-е - необычное время бурных протестов, молодежных бунтов. И после ряда интересных находок талантливых рок-музыкантов, как раз полвека назад, был создан настоящий шедевр этого музыкального направления, которое буквально вобрало в себя атмосферу эпохи - «Иисус Христос - суперзвезда» Эндрю Уэббера. Несомненно, солисты ХНАТОБ им. Н. В. Лысенко/Схід ОПЕРА помогут вам почувствовать пульс этого невероятного времени, - рассказывают организаторы. - А 1980-е годы прочно ассоциируются у нас с творчеством Алексея Рыбникова. «"Юнона" и "Авось"», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» - эти названия все еще заставляют наши сердца биться в унисон. А любимые мелодии из этих рок-опер всегда приносят радость».

Коллекция, представленная в концерте, содержит и современные хиты. Это, в частности, написанная уже в 2000-х отечественная рок-опера «Ирод», в которой воплощены черты экспрессионизма.

Агентство Телевидения Новости