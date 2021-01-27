На Харьковщине ликвидирован канал нелегальной миграции из России

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила группировку, участники которой организовали канал нелегальной переправки людей из России и обратно.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, было установлено, что группировка состояла из трех жителей Харьковщины. В течение года они через собственные связи среди криминалитета подыскивали желающих нелегально пересечь российско-украинскую границу. По оперативной информации, «клиентами» фигурантов были иностранцы, которые находятся в стране нелегально, представители криминальных кругов, подозреваемые в совершении преступлений в Украине и за рубежом. Стоимость «трансфера» составляла $ 1,5 тысячи с каждого нелегального мигранта.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали несколько фактов незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении трем участникам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, и квалификации их действий, как совершенных в составе организованной группы.

Агентство Телевидения Новости