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На Харьковщине ликвидирован канал нелегальной миграции из России

На Харьковщине ликвидирован канал нелегальной миграции из России

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила группировку, участники которой организовали канал нелегальной переправки людей из России и обратно.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, было установлено, что группировка состояла из трех жителей Харьковщины. В течение года они через собственные связи среди криминалитета подыскивали желающих нелегально пересечь российско-украинскую границу. По оперативной информации, «клиентами» фигурантов были иностранцы, которые находятся в стране нелегально, представители криминальных кругов, подозреваемые в совершении преступлений в Украине и за рубежом. Стоимость «трансфера» составляла $ 1,5 тысячи с каждого нелегального мигранта.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали несколько фактов незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении трем участникам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, и квалификации их действий, как совершенных в составе организованной группы.

Агентство Телевидения Новости

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