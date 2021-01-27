В Изюме во время сессии подрались депутаты горсовета

В городе Изюм на Харьковщине во время сессии горсовета подрались два депутата - представители партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и «Новые лица», по их заявлениям полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«После драки в полицию поступило два заявления, которые следствием квалифицированы по двум статьям - ч. 1 ст. 125 УК (Легкие телесные повреждения)», - сообщили в полиции.

Драка произошла во вторник, 26 января, на третьем часу сессии между Денисом Штейманом («Оппозиционная платформы - За жизнь») и Анатолием Жидковым ((«Новые лица»). До этого в зале продолжались споры по вопросам, которые ставились на голосование. Раздавались крики, некоторые депутаты ходили по залу, мэр города Валерий Марчекно просил депутатов успокоиться и сесть на места.

Драка же началась, когда депутат Штейман подошел к Жидкову вплотную, снимая его на телефон. Жидков ударил Штеймана, к ним бросились другие депутаты, мэр и представители полиции, дежурившие на сессии, пытаясь их разнять.

В конце концов депутатов развели в разные стороны, мэр объявил перерыв в заседании.





Агентство Телевидения Новости