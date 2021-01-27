Зеленский усилил наказание за ложь в декларациях

Президент Украины Владимир Зеленский внесет на рассмотрение в Верховную Раду законопроект, который предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Глава государства подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О проекте закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Согласно решению, СНБО одобрил этот законопроект и рекомендовал главе государства подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.

Проект закона, в частности, предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Так, предлагается внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3000 до 4000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (51-68 тыс. грн), или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4000 до 5000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (68-85 тыс. грн), или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса (непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), согласно которым за умышленное непредставление декларации предполагается наказывать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (42,5-51 тыс. грн), или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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