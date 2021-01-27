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Сбежавший полковник СБУ Нескоромный даст в Брюсселе пресс-конференцию о коррупции в Украине

Сбежавший полковник СБУ Нескоромный даст в Брюсселе пресс-конференцию о коррупции в Украине

Полковник Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, который бежал из страны после задержания за якобы заказ убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова, анонсировал громкую пресс-конференцию из столицы Бельгии Брюсселя.

Пресс-конференция запланирована на вторник, 2 февраля, и продлиться примерно 1,5 часа, говорится в анонсе Press Club Brussels Europe.

"Шокирующие факты коррупции в Украине: бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Дмитрий Нескромный расскажет о злоупотреблениях высокопоставленных чиновников страны", – отмечается в заявлении.

Посмотреть пресс-конференцию из Брюсселя можно будет онлайн. Трансляция начнется в 10:00 и продлится до 11:30.

Напомним, в Киеве 22 января произошло задержание бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного по подозрению в планировании заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Но сразу после этого Нескоромному удалось скрыться от правоохранителей в наручниках.

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о задержании одного из сотрудников ведомства, планировавшего убийство своего коллеги. Им оказался полковник "Альфы" Юрий Расюк.

Агентство Телевидения Новости

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