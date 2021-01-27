Свалка с детьми, собаками и тараканами: прокуратура расследует халатность соцслужб из-за случая на Рымарской

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Було двоє дітей, в антисанітарних умовах вони мешкали, але жодних ознак якоїсь хвороби під час огляду бригадою вони не побачили. Тож дітей тимчасово на обстеження помістили до 24-ї міської лікарні.

Вместе с собаками, тараканами и крысами. Из этой заваленной мусором квартиры накануне врачи скорой вынесли двоих детей. По информации полиции - в таких ужасных условиях жили трое малышей, старшую 11-летнюю девочку удалось забрать отсюда еще в прошлый четверг.

Почему социальные службы не следили за сложной семьей и не вмешались вовремя - заместитель мэра по социальным вопросам Светлана Горбунова-Рубан говорит - не могли, потому что женщины просто не пускали никого в квартиру.

11-летнюю девочку по словам чиновницы смогли вывести лишь тогда, когда она с матерью вышла из квартиры. А вот во вторник пришлось вызвать ювенального прокурора, который вынес соответствующее постановление.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения

Я зараз не можу відповісти. Наскільки я пам'ятаю - ми зверталися, але прокуратура була не готова проводити таке відібрання, тому що жінки були проти, вони виходили, давали пояснення з цього питання. Вони розумієте, якщо з ними спілкуватись без їх житла і не показувати їх житло, то вони можуть таке враження створити - нормальних жінок, які піклуються про своїх дітей.

Относительно обвинений от городских чиновников в сторону прокуратуры - то по словам Дмитрия Чубенко в ювенальной отделе ему сказали - никаких обращений от Харьковского горсовета по поводу ужасной ситуации на Рымарской не было. А узнали они о ней из социальных сетей.

Реакция была сразу говорит пресс-секретарь облпрокуратуры - полиция начала досудебное расследование за злостное невыполнение родительских обязанностей, а прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности работников социальных служб.

Дмитрий Чубенко, представитель прокуратуры Харьковской области

У статті кримінального кодексу 166 вказано, що це повинно бути злісне невиконання батьківських обов'язків батьками. Тобто до цього моменту соціальні служби відповідно до своїх положень повинні здійснювати дії, які направлені на врегулювання цієї ситуації. І ще хочу підкреслити, що прокуратура не здійснює відібрання дітей.

Малыши сейчас в детской больнице, их состояние медики оценивают - как удовлетворительное.

По информации полиции - женщина мать 5-ти детей, одного из них - мальчика, забрал и воспитывает отец. Еще один младенец умер 1,5 года назад.

Старшая из девочек несколько лет не посещает школу и якобы мать неоднократно просили вернуть ребенка к обучению. Впрочем женщине до этого дела не было.

И уже в феврале 2020 комиссия по вопросам защиты прав ребенка подала иск в суд с требованием лишить харьковчанку родительских прав. Но обычно когда родители исправляются суд становится на сторону семьи, да и сами дети говорит Горбунова -Рубан - не хотят терять мать, потому как другой жизни они не видели.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения

Якщо вони наведуть порядок. В нас є такий досвід - коли ми таким от чином відібравши дітей, ми змушуємо сім'ю, матір і всіх хто знаходиться у цій сім'ї зробити ті дії, які допоможуть їм повернути дітей. Будемо мати надію на це.

Очередное судебное разбирательство дела об отобрании у женщины детей без лишения родительских прав состоится 2 июня - сообщили в горсовете. После принятия судом решения будут приниматься меры по решению дальнейшей судьбы детей.





Агентство Телевидения Новости