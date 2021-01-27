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27.01.2021 21:09
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Коронавирус на Харьковщине: медики фиксируют увеличение количества вызовов скорой помощи

Коронавирус на Харьковщине: медики фиксируют увеличение количества вызовов скорой помощи

Благодаря жесткому карантину, действовавшему в стране с 8 по 24 января, по словам Министра здравоохранения Максима Степанова - удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией и разгрузить медицинскую систему и медработников. 

В то же время на Слобожанщине количество больных, обращающихся за экстренной помощью медиков или с воспалением легких, ковидом или подозрением на него - стало больше, говорит Виктор Забашта. Впрочем, признает, несущественно. 

На сегодня по всей области специально оборудованы - 30 ковидних бригад скорой помощи и их хватает, уверяет специалист.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Вона десь варіює між 60 -70 хворих. І це насправді для сьогоднішніх потужностей лікарень невелика кількість хворих. Повністю засобами індивідуального захисту ми забезпечені, наразі придбали ще захисні маски, нам з держзакупівлі дали значну кількість комбінезонів абсолютно різних марок і моделей.

Правоохранители тем временем продолжают следить за соблюдением карантинных ограничений, в частности это касается общественных мест - подземка, наземный транспорт, остановки и другие места значительного скопления людей.

Марина Кульбачная, нач. отдела связей с общественностью УПП в Хар. обл.

Відповідальність чекає і на тих хто порушує закон, у стані його - запускає пасажирів, а також на самого громадянина особисто, який не вдягає маску на рот та ніс у громадському транспорті та громадських будівлях.  І нагадаємо, що обов'язково з'являтися на вулицях із посвідченням особи. Тобто під час карантину у всіх повинні бути документи на руках. 

Тем временем к официальной ковидной статистике региона за последние сутки добавилось еще 238 новых больных. Всего с начала пандемии в Харьковской области недуг подхватило уже почти 77 000 человек.


Агентство Телевидения Новости

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