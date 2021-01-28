На Харьковщине во время пожара в доме из лифта спасли женщину
В Купянском районе Харьковщины во время пожара в жилом доме из лифта спасатели освободили пожилую женщину.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, 27 января в 11:07 спасателям поступил вызов в поселок Ковшаровка, где в 1-м микрорайоне, в доме №33 на 3-м этаже горела квартира.
На момент прибытия из Купянска пожарных в квартире горели домашние вещи. Площадь пожара составляла около 25 кв.м.
В результате пожара никто не пострадал, однако во время разведки пожара спасатели обнаружили внутри отключенного от электроснабжения лифта пожилую женщину, которая умоляла ей помочь.
Ее спасатели освободили с помощью аварийно-спасательного инструмента и передали медикам скорой медицинской помощи.
В 11:22 пожар локализовали, а в 13:50 ликвидировали.
Причину его возникновения устанавливают.