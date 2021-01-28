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На Харьковщине во время пожара в доме из лифта спасли женщину

На Харьковщине во время пожара в доме из лифта спасли женщину

В Купянском районе Харьковщины во время пожара в жилом доме из лифта спасатели освободили пожилую женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 27 января в 11:07 спасателям поступил вызов в поселок Ковшаровка, где в 1-м микрорайоне, в доме №33 на 3-м этаже горела квартира.

На момент прибытия из Купянска пожарных в квартире горели домашние вещи. Площадь пожара составляла около 25 кв.м.

В результате пожара никто не пострадал, однако во время разведки пожара спасатели обнаружили внутри отключенного от электроснабжения лифта пожилую женщину, которая умоляла ей помочь.

Ее спасатели освободили с помощью аварийно-спасательного инструмента и передали медикам  скорой медицинской помощи.

В 11:22 пожар локализовали, а в 13:50 ликвидировали.

Причину его возникновения устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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