Сотрудника налоговой полиции в Харьковской области задержали за получение 20 тысяч долларов взятки

На Харьковщине правоохранители задержали за получение взятки работника оперативного управления ГУ ГФС Украины в Харьковской области и его сообщника - гражданское лицо (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР Украины.

Оперативники ГБР установили, что работник ГФС требовал у местного предпринимателя 20000 долларов США за закрытие уголовного производства, связанного с присвоением средств при ведении предпринимательской деятельности.

27 января 2021 года по его требованию потерпевший передал указанную сумму взятки посреднику. После чего обоих фигурантов задержали правоохранители.

Сейчас проводятся обыски по месту работы и жительства задержанных.

Решается вопрос сообщении им о подозрении и применении мер пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости