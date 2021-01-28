В России загорелся пороховой завод, есть пострадавшие

В Перми загорелся пороховой завод. По предварительным данным, пострадали три человека, их госпитализировали в ожоговый центр.

Как сообщает "Коммерсант", пожар возник около восьми часов утра.

На место выехали 16 машин МЧС, пожар тушат более 60 сотрудников противопожарной службы МЧС и работники пожарной части предприятия. Площадь пожара составила 50 кв. м.

"Хлопок произошел в балистической группе цехов. Грузчики работали с технологическими отходами. Сами по себе отходы воспламениться не могли, на них могло быть осуществлено внешнее воздействие, пока неизвестно, какое", - утверждает источник "Эха Перми".

ФКП "Пермский пороховой завод" - одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферический порох для стрелкового оружия. Твердотопливная смесь является ключевым компонентом для производства ряда изделий.

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