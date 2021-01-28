"Металлист 1925" попрощался со своим нигерийским легионером

В харьковской команде Первой лиги украинского футбола "Металлисте 1925" стало на одного легионера меньше.

Как сообщил официальній сайт "Металлиста1925", клуб прекратил сотрудничество с нигерийским защитником Чидерой Келитом Анихом. Действие контракта прекращено по обоюдному согласию.

Чидера Келит Аних стал футболистом "Металлиста 1925" в ноябре 2019-го года. За это время он провел 11 официальных матчей, не забив ни одного гола.

Агентство Телевидения Новости