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"Металлист 1925" попрощался со своим нигерийским легионером

Металлист 1925 попрощался со своим нигерийским легионером

В харьковской команде Первой лиги украинского футбола "Металлисте 1925" стало на одного легионера меньше.

Как сообщил официальній сайт "Металлиста1925", клуб прекратил сотрудничество с нигерийским защитником Чидерой Келитом Анихом. Действие контракта прекращено по обоюдному согласию.

Чидера Келит Аних стал футболистом "Металлиста 1925" в ноябре 2019-го года. За это время он провел 11 официальных матчей, не забив ни одного гола.

 

Агентство Телевидения Новости

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