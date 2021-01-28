Редко, но бывает. Серия послематчевых пенальти в гандболе

Очень драматичный четвертьфинал на чемпионате мира-2021 по гандболу.

Мужской чемпионат мира по гандболу проходит в Египте. Турнир вышел на решающую стадию. Сыграны четвертьфинальные матчи. В одном из них - между сборными Дании и Египта основное время завершилось вничью - 28:28, после первого овертайма вновь ничья - 34:34, после второго - опять равенство - 35:35.

В итоге дело дошло до серии послематчевых пенальти. В гандболе они исполняются с 7-ми метров. Датские гандболисты сумели закинуть четыре из пяти 7-миметровых бросков, египтяне - три. Таким образом, серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 4:3, а, весь матч - 39:38 в пользу сборной Дании.

В остальных четвертьфиналах Франция в овертайме победила Венгрию - 35:32, Швеция разгромила Катар - 35:23, Испания оказалась сильнее Норвегии - 31:26.

Состав полуфинальных пар выглядит так: Дания - Испания, Франция - Швеция.





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