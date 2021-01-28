Акция протеста в Киеве: предприниматели требуют сохранения упрощенной системы налогообложения

В Киеве на Майдане Независимости сегодня проходит акция протеста ФОПов.

Мероприятие началось около 11:30.

Протестующие представители движения SaveФОП требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Они хотят отменить требование об использовании программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.

Участники акции протеста прошли под Конституционный суд, а потом от него планировали идти к представительству ЕС. Затем протестующие изменили маршрут.

Нацполиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в городе.

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