В харьковском метрополитене 5-летний ребенок травмировал руку на эскалаторе.

Происшествие случилось вечером 27 января на станции «Пушкинская».

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в 18:05 в полицию от дежурной по станции поступил вызов о том, что рука 5-летнего мальчика попала в эскалатор. Ребенок был вместе со своей мамой.

Технические работники метрополитена остановили эскалатор и вытащили руку мальчика. Работник полиции, прибывший на место, вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Он дождался врачей и передал напуганного ребенка медикам.

С ушибом руки мальчика доставили в больницу. Мать ребенка пояснила, что мальчик уронил перчатку и по собственной неосторожности попал под гребенку эскалатора. Ребенка никто не толкал и не бил.

Информация о происшествии внесена в Единый учет происшествий отдела полиции в метрополитене. Проводится проверка.

Агентство Телевидения Новости