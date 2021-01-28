В Харькове пойдет под суд организатор работы ночного клуба во время карантина

В Харькове будут судить мужчину, который организовал работу ночного клуба на Московском проспекте во время карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Обвинительный акт в отношении мужчины по ч. 1 ст. 325 УК Украины направлен в суд.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина, не будучи зарегистрированным как физическое лицо-предприниматель, заключил договор аренды нежилого помещения, расположенного по Московскому проспекту в Харькове, чтобы вести предпринимательскую деятельность. В указанном помещении он организовал работу развлекательного заведения.

Несмотря на карантин и требования, установленные Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, клуб работал после 22:00 - в период, когда это было запрещено.

4 декабря 2020 в помещении клуба правоохранители провели обыск, в ходе которого изъяли документы, алкоголь, световое оборудование, музыкальное оборудование, компьютеры и прочее.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Агентство Телевидения Новости