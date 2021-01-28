Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности Украины
Верховная Рада приняла в целом закон №3087-д "О Бюро экономической безопасности Украины". Документ в целом поддержали 242 депутата.
Фракции голосовали так:
"Слуга народа" - за - 201, против - 0;
ОПЗЖ - по - 0, против - 7;
"Европейская солидарность" - за - 0, против - 23;
"Батькивщина" - за - 0, против - 0;
"За майбутнє" - за - 3, против - 0;
"Голос" - за - 16, против - 0;
"Довіра" - по - 17, против - 0;
внефракционные - по - 5, против - 0.
Проект закона определяет цели, принципы, правовые и организационные основы создания и деятельности Бюро экономической безопасности Украины. Согласно документу, бюро будет правоохранительным органом, на который возлагается выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений в сфере экономики, которые угрожают жизненно важным интересам Украины. Также Бюро экономической безопасности будет предотвращать совершение таких преступлений в будущем.
Кроме того, проект закона определяет:
задачи и полномочия Бюро экономической безопасности Украины;
контроль за его деятельностью;
правовой статус, обязанности и ответственность работников Бюро экономической безопасности Украины;
основы его сотрудничества с государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями, компетентными органами других государств и международными организациями, юридическими и физическими лицами.
Согласно пояснительной записке, в законопроекте закладываются основы правоохранительной деятельности бюро, управляемой аналитикой.
Напомним, в сентябре 2019 года правительство Гончарука продлило полномочия налоговой милиции - правоохранительного органа, за ликвидацию которого Верховная Рада проголосовала еще в 2016 году. В соответствующем постановлении говорилось, что налоговая милиция ГФС продолжает выполнять свои функции до запуска нового органа по борьбе с финансовыми преступлениями. Ожидалось, что этим органом станет Бюро финансовых расследований.
В свою очередь Верховная Рада в октябре 2019 приняла в первом чтении законопроект о Бюро финрасследовний. Однако, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не рекомендовал депутатам принимать во втором чтении соответствующий документ.