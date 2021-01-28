Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности Украины

Верховная Рада приняла в целом закон №3087-д "О Бюро экономической безопасности Украины". Документ в целом поддержали 242 депутата.

Фракции голосовали так:

"Слуга народа" - за - 201, против - 0;

ОПЗЖ - по - 0, против - 7;

"Европейская солидарность" - за - 0, против - 23;

"Батькивщина" - за - 0, против - 0;

"За майбутнє" - за - 3, против - 0;

"Голос" - за - 16, против - 0;

"Довіра" - по - 17, против - 0;

внефракционные - по - 5, против - 0.

Проект закона определяет цели, принципы, правовые и организационные основы создания и деятельности Бюро экономической безопасности Украины. Согласно документу, бюро будет правоохранительным органом, на который возлагается выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений в сфере экономики, которые угрожают жизненно важным интересам Украины. Также Бюро экономической безопасности будет предотвращать совершение таких преступлений в будущем.

Кроме того, проект закона определяет:

задачи и полномочия Бюро экономической безопасности Украины;

контроль за его деятельностью;

правовой статус, обязанности и ответственность работников Бюро экономической безопасности Украины;

основы его сотрудничества с государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями, компетентными органами других государств и международными организациями, юридическими и физическими лицами.

Согласно пояснительной записке, в законопроекте закладываются основы правоохранительной деятельности бюро, управляемой аналитикой.

Напомним, в сентябре 2019 года правительство Гончарука продлило полномочия налоговой милиции - правоохранительного органа, за ликвидацию которого Верховная Рада проголосовала еще в 2016 году. В соответствующем постановлении говорилось, что налоговая милиция ГФС продолжает выполнять свои функции до запуска нового органа по борьбе с финансовыми преступлениями. Ожидалось, что этим органом станет Бюро финансовых расследований.

В свою очередь Верховная Рада в октябре 2019 приняла в первом чтении законопроект о Бюро финрасследовний. Однако, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не рекомендовал депутатам принимать во втором чтении соответствующий документ.

Агентство Телевидения Новости