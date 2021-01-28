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Брутальный фол украинского баскетболиста против "звезды" НБА

Брутальный фол украинского баскетболиста против звезды НБА

Украинский баскетболист "Вашингтон Уизардс" Алексей Лень "впечатляюще" сыграл в защите.

В одном из эпизодов в начале четвертой четверти матча регулярного чемпоината НБА между "Вашингтоном" и "Нью-Орлеаном" Лень не придумал ничего лучше, как обнять сзади и завалить на паркет лидера "Нью-Орлеана" Зайона Уильямсона. При этом Уильямсон, на удивление, продемонстрировал добрый нрав и не стал агрессивно реагировать на откровенную грубость украинца.

Сам матч завершился убедительной победой "Нью-Орлеана" 124:106.


Агентство Телевидения Новости

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