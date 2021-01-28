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Дело о получении харьковской судьей 4 тысяч долларов взятки передали в Высший антикоррупционный суд

Дело о получении харьковской судьей 4 тысяч долларов взятки передали в Высший антикоррупционный суд

Судья одного из районных судов города Харькова, которую в мае 2020 разоблачили на получении 4 тысяч долларов США неправомерной выгоды, пойдет под суд.

ОБ этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, в рамках досудебного расследования, которое проводили детективы НАБУ, установлено, что при рассмотрении обвинительного акта в уголовном производстве судья выразила защитнику обвиняемого просьбу предоставить ей неправомерную выгоду в сумме 4 тысяч долларов США за вынесение постановления о возвращении обвиняемому изъятых во время досудебного расследования денежных средств в сумме более 30 тысяч долларов США.

После получения взятки судья удовлетворила ходатайство стороны защиты и вынесла решение, которым обязала вернуть изъятые в ходе досудебного расследования деньги.

На сегодня досудебное расследование по делу закончено, обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен в для рассмотрения по существу.

 

Агентство Телевидения Новости

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