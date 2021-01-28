Под Харьковом задержали рецидивиста, который напал на 13-летнюю девочку и пытался изнасиловать

В Харьковской области за попытку изнасилования 13-летней девочки задержали 38-летнего рецидивиста.

Как сообщили в Департаменте уголовного розыска, 27 января девочка - жительница одного сел Волчанского района Харьковской области возвращалась из школы домой, прошла 100 метров, когда на нее напал 38-летний злоумышленник. Он ударил ребенка стеклянной бутылкой, после чего с целью закрыть рот одной рукой нанес два удара в переносицу, челюсть и попытался ее изнасиловать.

«К счастью, довести задуманное до конца не удалось - девочка не растерялась и активно оказывала сопротивление – кричала, даже успела сорвать маску с негодяя. Злоумышленник так испугался привлечь внимание, что сбежал, оставив свои вещи на месте происшествия», – рассказали в полиции.

Оперативники совместно с участковыми и работниками патрульной полиции отдела полиции 1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области задержали подозреваемого.

Установлено, что задержанный уже дважды отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений и преступления против собственности. Он только 21 января этого года освободился из исправительной колонии.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Агентство Телевидения Новости