Спасли двух пенсионерок и ребёнка: в Слободском районе спасатели боролись с огнём в квартире, полной мусора

Александр, электрик

Здесь провода пообгорели. Да, из-за этого. Из-за пожара. Вон видите, вот та часть получается пригоревшая.

В подъезде на Забайкальском переулке,5 до сих пор пахнет дымом, на полу - вода, а квартиру, которая накануне пылала, выделяет гарь над входной дверью.

Информация о пожаре, говорит Игорь Лупандин, поступила в половине седьмого, но вот полностью укротить огонь в квартире, где горело 20 квадратных метров, пожарные смогли лишь в восемь. Ведь хлопот добавляли завалы мусора в доме погорельцев.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Хар. обл.

В квартирі горіли домашні речі, в тому числі - мотлох, і в тому числі - сміття, яке там знаходилося. Ну, причина виникнення цієї пожежі, попередньо, будемо казати, - це необережне поводження з вогнем. Було сильне задимлення і дим розповсюджувався на верхні поверхи, мається на увазі - на другий, на третій.

81-летняя владелица, по словам ГСЧСников, скорее всего, могла спровоцировать пожар тем, что зажла свечу. А как только женщина увидела огонь, попыталась самостоятельно его потушить, чем еще больше подвергла себя опасности, надышавшись угарным газом.

Спасатели вынесли хозяйку дома на свежий воздух и передали медикам.

Ольгу и ее внука тоже пришлось эвакуировать на улицу. Женщина говорит, как раз собиралась готовить ужин, услышала запах гари, бросилась к входной двери, а оттуда уже валил дым. Погорелицу Ольга знает, в их доме она живет уже лет 10.

Ольга Калюжная, соседка погорелицы

Она по мусоркам ходила, собирала. И там загромождение мусором. Ну, то, что выбросили через окно, на ту сторону у неё окна - сегодня подъезжал трактор, полностью загрузили трактор, но выбросили не все. Она вообще эту квартиру получила, за то, что ухаживала за бабулей. Но бабуля та умерла, так она ухаживала, шо...

Из-за пожара освобождать из ловушки спасателям пришлось и женщину в Купянске. Там, рассказывает Игорь Лупандин, в поселке Ковшаровка пылало 25 квадратных метров домашних вещей на третьем этаже девятиэтажки. Прибыв на место пожара, огнеборцы сразу же услышали крики о помощи, доносившиеся из лифта, который из-за возгорания отключили от электроснабжения.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Хар. обл.

Між першим і другим поверхом. Коли підійшли - жінка сказала, що їй потрібна допомога, вона застрягла, вона не може вийти. І хлопці деблокували двері, розсунули двері і вивели жінку цю на вулицю. Пожежа вже в 11 годин 22 хвилини була локалізована і в 13 годин 50 хвилин - ліквідована.

Женщину спасатели передали бригаде скорой медицинской помощи, больше в результате возгорания никто не пострадал.

Агентство Телевидения Новости