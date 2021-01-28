Ужасающий нокаут. Боец три минуты оставался без сознания

Добивание было откровенно лишним.

В Алматы состоялся вечер смешанных единоборств Octagon 15. В одном из боев в полулегком весе дрались два бойца из Казахстана Самбет Найманбаев и Елжан Алиаскар.

В середине второго раунда у Наймманбаева прошла "вертушка" - ступня ноги "прилетела" точно в челюсть Алиаскару. Тот мгновенно "отключился". Однако Найманбаев, воспользовавшись тем, что рефери был далеко, еще трижды всадил кулаком в бессознательного соперника.

В результате Алиаскар еще три минуты пребывал без чувств.

Ниже - видео боя. Момент нокаута и того, что происходило дальше - с 8:25.





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