В Харьковской области - 248 новых случаев коронавируса за сутки, умерли 6 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 248 новых случаев заболевания коронавирусом.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировали 77470 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1355 человек, за минувшие сутки умерли 6 заболевших.

При этом 68645 заболевших уже выздоровели (545 из них – за прошлые сутки), 7470 человек еще болеют, причем 303 инфицированных сейчас находятся в активной фазе заболевания.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 был подтвержден у 313 человек, 8 заболевших умерли.

Агентство Телевидения Новости