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В Харьковской области - 248 новых случаев коронавируса за сутки, умерли 6 заболевших
В Харьковской области за сутки выявили 248 новых случаев заболевания коронавирусом.
Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировали 77470 инфицированных COVID-19.
Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1355 человек, за минувшие сутки умерли 6 заболевших.
При этом 68645 заболевших уже выздоровели (545 из них – за прошлые сутки), 7470 человек еще болеют, причем 303 инфицированных сейчас находятся в активной фазе заболевания.
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 был подтвержден у 313 человек, 8 заболевших умерли.
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