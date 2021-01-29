У жителя Харьковщины дома нашли более 15 кг нарковещества

У жителя Барвенково Харьковской области правоохранители обнаружили и изъяли более 15 кг каннабиса.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, досудебным расследованием установлено, что мужчина незаконно хранил коноплю у себя дома.

Нарковещество правоохранители обнаружили в ходе обысков, проведенных в частном доме и хозяйственных постройках домовладения фигуранта.

По факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупных размерах открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 309 УК Украины.

Следственные действия продолжаются. После проведения экспертиз будет решен вопрос о сообщении о подозрении лицам, причастным к совершению указанного преступления.

Агентство Телевидения Новости