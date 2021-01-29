У жителя Харьковщины дома нашли более 15 кг нарковещества
У жителя Барвенково Харьковской области правоохранители обнаружили и изъяли более 15 кг каннабиса.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, досудебным расследованием установлено, что мужчина незаконно хранил коноплю у себя дома.
Нарковещество правоохранители обнаружили в ходе обысков, проведенных в частном доме и хозяйственных постройках домовладения фигуранта.
По факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупных размерах открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 309 УК Украины.
Следственные действия продолжаются. После проведения экспертиз будет решен вопрос о сообщении о подозрении лицам, причастным к совершению указанного преступления.