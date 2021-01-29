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Терехов пообещал, что обновленный зоопарк в Харькове откроют 23 августа

Терехов пообещал, что обновленный зоопарк в Харькове откроют 23 августа

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов пообещал, что обновленный зоопарк откроют в этом году 23 августа.

Об этом он заявил сегодня в ходе пресс-конференции в Харьковском горсовете.

По его словам, в первой половине 2021 года пройдет аудит КП «Парк Горького».

При этом секретарь горсовета считает, что судебные прения между КП и банком о долгах по кредиту, по его мнению, «и яйца выеденного не стоят».

По его словам, сейчас назначена экспертиза финансовых обязательств, пройдут переговоры и будут достигнуты мирные договоренности по реструктуризации долгов.

«Никто никакое залоговое имущество отдавать не будет»,- подчеркнул Терехов.

 

Агентство Телевидения Новости

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