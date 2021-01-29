В Украине сегодня отмечают День памяти Героев Крут

Сегодня, 29 января, в Украине почитают память студентов, которые погибли в бою под Крутами.

В 1918 году на железнодорожной станции Круты в Черниговской области около 300 студентов вступили в бой с шеститысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева. В неравной битве многие студенты были убиты. Они потерпели поражение, но их героический поступок стал примером мужества для многих украинцев.

В декабре 1917 года Совнарком СССР потребовал от Украинской Центральной Рады легализировать военные отряды большевиков в Украине. В случае отказа будет объявлена война. УЦР проигнорировала требования и выпустила Универсал, который провозглашал независимость Украинской Народной Республики. Это стало началом войны с большевистской Россией.

В то время из Харькова отправили большой большевистский отряд для захвата западных украинских земель.

Когда большевики захватили Харьковскую, Екатеринославскую и Полтавскую губернии, они должны были оправиться в Киев по железной дороге. 6-тысячную армию под командованием Михаила Муравьева отправили в наступление на Киев. Для противостояния им прислали отряд из около 300 студентов киевских университетов, а также и офицеров отряд казаков.

Большевики встретились со студенческим отрядом на железнодорожной станции Круты в Черниговской области. В битве попали в плен 27 студентов, их позднее расстреляли.

По современным оценкам, всего в битве погибло около 70-100 героев. Украинские защитники потерпели поражение, но сумели задержать наступление войск Муравьева на Киев.

Участников боя под Крутами похоронили в Киеве на Аскольдовой могиле.

О бое под Крутами долго не вспоминали. Лишь в годы обретения независимости в Украине заговорили о подвиге студентов. 29 января 1991 прошел небольшой общественный митинг Студенческого союза. На государственном уровне память героев битвы начали почитать с 2004 года.

В 2006 году на месте событий открыли Мемориал памяти героев Крут. В мемориальном комплексе есть часовня и озеро в форме креста. А в 2012 году был установлен памятник героям на месте их захоронения на Аскольдовой могиле.

К 80-летию событий под Крутами Нацбанк Украины выпустил юбилейную одногривневую монету. Также проводятся народные вече и реконструкции боя под Крутами.

В разных городах Украины сегодня проводятся шествия в честь памяти героев.

Агентство Телевидения Новости