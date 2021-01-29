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Терехов - о назначении внеочередных выборов мэра Харькова: "Я за то, чтобы выборы прошли как можно быстрее"

Терехов - о назначении внеочередных выборов мэра Харькова: Я за то, чтобы выборы прошли как можно быстрее

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов прокомментировал ситуацию с назначением выборов мэра Харькова.

«Я за то, чтобы выборы прошли как можно быстрее, хоть в марте, и не думаю о рейтинге», - сказал он в ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Харьковском горсовете.

«О том, что, по мнению комитета Верховной Рады не хватает документов, узнал из СМИ. И хотя они считают, что пакет полный, если Верховная Рада официально затребует ещё документы, направят», - пояснил он.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга в понедельник, 25 января, заявил, что в Верховную Раду поступила только часть необходимых документов о внеочередных выборах мэра Харькова.

По его словам, должны быть дополнительные материалы для того, чтобы Верховная Рада начала рассмотрение этого вопроса.

 

Агентство Телевидения Новости

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