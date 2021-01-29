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Литовский тренер возглавил "Харьковских соколов"

Литовский тренер возглавил Харьковских соколов

В баскетбольном клубе украинской Суперлиги "Харьковские соколы" произошла смена главного тренера.

Команду возглавил 32-летний литовский специалист Ринатас Курилионокас. Прежний тренерский штаб в составе Олега Манойленко и Владимира Чурсина пока остается в расположении "Харьковских соколов".

Последней командой, которую тренировал Курилионокас, была литовская "Йонава".

"Харьковские соколы" занимают предпоследнее, 10-е место в Суперлиге, одержав 4 победы в 16-ти проведенных матчах нынешнего сезона.

Агентство Телевидения Новости

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