Литовский тренер возглавил "Харьковских соколов"

В баскетбольном клубе украинской Суперлиги "Харьковские соколы" произошла смена главного тренера.

Команду возглавил 32-летний литовский специалист Ринатас Курилионокас. Прежний тренерский штаб в составе Олега Манойленко и Владимира Чурсина пока остается в расположении "Харьковских соколов".

Последней командой, которую тренировал Курилионокас, была литовская "Йонава".

"Харьковские соколы" занимают предпоследнее, 10-е место в Суперлиге, одержав 4 победы в 16-ти проведенных матчах нынешнего сезона.

Агентство Телевидения Новости