Сегодня 13:12
Просмотров: 75
Литовский тренер возглавил "Харьковских соколов"
В баскетбольном клубе украинской Суперлиги "Харьковские соколы" произошла смена главного тренера.
Команду возглавил 32-летний литовский специалист Ринатас Курилионокас. Прежний тренерский штаб в составе Олега Манойленко и Владимира Чурсина пока остается в расположении "Харьковских соколов".
Последней командой, которую тренировал Курилионокас, была литовская "Йонава".
"Харьковские соколы" занимают предпоследнее, 10-е место в Суперлиге, одержав 4 победы в 16-ти проведенных матчах нынешнего сезона.
Загрузка...