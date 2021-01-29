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В Харьковском горсовете назвали сроки начала строительства метро на Одесскую
Летом 2021 года, максимум в сентябре, в Харькове начнется активная фаза строительства метро на Одесскую.
Об этом сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
По его словам, задержка связана с локдауном из-за коронавируса и удаленной работой банков, но сейчас уже первый тур по выбору подрядчиков прошел, и скоро определятся, кто будет его строить.
Кроме того, Терехов сказал, что идёт речь о сокращении сроков строительства метро.
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