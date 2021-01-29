Боксер потянул пояс на себя, позируя перед фотографами

Состоялись последние публичные мероприятия перед боксерским поединком сразу за три региональных титула WBC Francophone, WBA Continental и NABF в первом среднем весе (до 69,85 кг).

Драться за эти титулы в мексиканской Куэрнаваке предстоит небитому казахстанцу Садриддину Ахмедову, в послужном спике которого 11 побед в 11-ти боях на профессиональном ринге, в том числе 10 нокаутом, и Стивену Даньо из Нидерландов, который из 23-х своих поединков виграть сумел 17.

На взвешивании оба соперника вложились в лимит весовой категориию При этом Ахмедов оказался чуть тяжелее, чем Даньо. Вес казахстанского боксера составил 69,76 кг, нидерландского - 69,67 кг.

После спокойной дуэли взглядов соперники еще попозировали с одним из чемпионских поясов, за который будут драться. Ахмедов чуть оживил церемонию, потянув пояс на себя. При этом Даньо никак не отреагировал.





Агентство Телевидения Новости