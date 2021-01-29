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Боксер потянул пояс на себя, позируя перед фотографами

Боксер потянул пояс на себя, позируя перед фотографами

Состоялись последние публичные мероприятия перед боксерским поединком сразу за три региональных титула WBC Francophone, WBA Continental и NABF в первом среднем весе (до 69,85 кг).

Драться за эти титулы в мексиканской Куэрнаваке предстоит небитому казахстанцу Садриддину Ахмедову, в послужном спике которого 11 побед в 11-ти боях на профессиональном ринге, в том числе 10 нокаутом, и Стивену Даньо из Нидерландов, который из 23-х своих поединков виграть сумел 17.

На взвешивании оба соперника вложились в лимит весовой категориию При этом Ахмедов оказался чуть тяжелее, чем Даньо. Вес казахстанского боксера составил 69,76 кг, нидерландского - 69,67 кг.

После спокойной дуэли взглядов соперники еще попозировали с одним из чемпионских поясов, за который будут драться. Ахмедов чуть оживил церемонию, потянув пояс на себя. При этом Даньо никак не отреагировал.


Агентство Телевидения Новости

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