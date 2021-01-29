Терехов заявил о возможности создания в Харькове муниципальных пансионатов для престарелых и наркозависимых

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов прокомментировал ситуацию с частными пансионатами, которая сложилась в Харькове после недавнего пожара в одном из них, в результате которого погибли 16 человек.

«Я за развитие частного сектора, но должны быть нормативы от Минсоцполитики для работы таких заведений. Я дал указание, чтобы такие нормативы в Департаменте соцобеспечения просчитали, и стоимость лечения. Если мы сможем, мы сделаем муниципальные пансионаты, и даже рассматриваем возможность открытия муниципальных ребцентров для наркозависимых», - заявил он на пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Харьковском горсовете.

По его мнению, такая деятельность будет лицензионная или государственная, и будет лучше, если это сделают на государственном уровне.

По информации и.о.мэра Харькова, таких пенсионеров в городе сейчас более 400.

Также в Харькове насчитывается более 700 наркозависимых, которые находились в городских частных учреждениях.

Агентство Телевидения Новости