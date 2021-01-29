Александр Корниенко: "В феврале Украина сможет вакцинироваться от COVID-19"

Украина будет использовать вакцины в экстренном режиме и как можно быстрее, вероятнее всего, уже в феврале начнет вакцинацию населения от COVID-19. Об этом сообщил глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект № 4613 за основу.

Документ предусматривает ускоренную госрегистрации вакцины при условии, что разрешение на ее экстренное применение предоставили компетентные органы США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии или Евросоюза - по крайней мере одной из этих стран.

«Этот документ открывает возможность использовать вакцины от COVID-19 в экстренном режиме. Все вакцины в мире не прошли третью стадию испытаний, на это нужно еще год. Именно поэтому они используют их в экстренном режиме. В украинском законодательстве нет такого положения. Если берем любую вакцину, то мы не можем ее использовать, потому что нет правовых оснований», - пояснил председатель партии «Слуга Народа» Александр Корниенко.

Отныне вакцины смогут регистрировать в ускоренном режиме, но при определенных условиях.

В частности:

- Если будут имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний; клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии или Европейского Союза, или лекарственное средство имеет переквалификацию Всемирной организации здравоохранения;

- Если точно известна потенциальная польза лекарственного средства;

- Если не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

Депутат Харьковского городского совета, председатель фракции "Слуга Народа" Виктория Алексейчук убеждена - данный законопроект открывает свободный путь к борьбе с пандемией, а значит уже скоро в стране начнется полноценная процедура вакцинации от COVID-19.

"По данным Минздрава, Украина гарантированно получит по глобальному механизму Ковакс 8 млн доз вакцины против Ковиду, сейчас ведутся переговоры об увеличении этого объема до 16 млн доз. Уже подписан контракт на покупку 1,9 млн доз китайской вакцины против Ковида - от производителя, который имеет большой опыт и ежегодно реализует сотни миллионов доз вакцины ", - пояснила Виктория Алексейчук.

Напомним, надежность любой вакцины должна быть подтверждена ВОЗ. Для утверждения вакцины большинством медицинских регуляторов мира, в том числе и Всемирной организацией здравоохранения, ее эффективность должна составлять выше 50%. При этом Украина выставила высший порог эффективности - не менее 70%.

Если китайская вакцина будет надежной менее чем на 70%, Украина сможет вернуть средства, уплаченные за эту вакцину - убеждают в Минздраве.

Депутат Харьковского областного совета от партии "Слуга Народа", член комиссии по вопросам здравоохранения Сергей Григоров уверяет - обязательное тестирование медицинских работников в Украине на факт наличия вируса уже началось. А это - одна из активных фаз подготовки к вакцинации.

"Первыми медицинскую помощь в плане вакцинации должны получить те, кто стоит на передовой болезни - это врачи и медицинские работники в полном объеме. Вместе с ними, не отступая ни на шаг, вакцину должны получить люди пожилого возраста. Далее - те, кто поддерживает жизнеспособность нашей страны - учителя, военнослужащие, работники правоохранительных органов. Я думаю, к лету прививаться успеет подавляющее большинство украинцев ", - отмечает Сергей Григоров.

Агентство Телевидения Новости