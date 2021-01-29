Масштабная спецоперация на Харьковщине: полиция изъяла более трех тонн наркотиков

В результате масштабной спецоперации на Харьковщине Нацполиция изъяла более трех тонн наркотиков и прекурсоров.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области со ссылкой на главу Нацполиции Украины Игоря Клименко.

Всего правоохранители провели 350 обысков и установили 118 человек, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. По предварительным подсчетам, стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет около 120 000 000 гривен.

Всего в спецоперации было задействовано более 600 правоохранителей.

«В течение четырех суток полицейские ликвидировали 7 подпольных нарколабораторий, изъяли из незаконного оборота около 200 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, составляет около 300 000 доз, а также свыше 3 тонн прекурсоров для их изготовления», - отметил Игорь Клименко.

Среди изъятого, в частности, более 80 килограммов каннабиса, более 80 литров опия ацетилированного, более 30 килограммов психотропа «Альфа PVP», 4 килограмма амфетамина, а также 2700 упаковок метадона и 2,5 тысячи упаковок сильнодействующего опиоидного (наркотического) препарата.

Как отметили в полиции, по ценам «черного» рынка стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ составляет около 120 000 000 гривен.

Кроме того, сотрудники полиции разоблачили две организованные преступные группы, одна из которых «специализировалась» на изготовлении психотропного вещества «Альфа PVP». Свою продукцию трое сообщников реализовывали с помощью чат-бота в мессенджере.

Другая группа наркоторговцев наладила сеть изготовления и сбыта метадона. Организатор, которая живет в Киеве, поставляла наркотики двум сообщникам на Харьковщину. Они получали товар, фасовали и распространяли его на территории города путем закладок, а об их местонахождении сообщали главарю незаконного наркобизнеса.

Также полицейские заблокировали 5 интернет-магазинов по распространению наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, выявлены 43 наркопритона.

В настоящее время за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ задержаны 16 человек, сообщено 63 подозрения.

Продолжаются следственные действия для документирования преступной деятельности фигурантов и сбора доказательной базы для привлечения их к ответственности.





Агентство Телевидения Новости