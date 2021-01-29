Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:10
Просмотров: 85

Пожар в харьковском доме престарелых: погибших похоронят после разрешения прокуратуры

Пожар в харьковском доме престарелых: погибших похоронят после разрешения прокуратуры

Погибших в результате пожара в харьковском пансионате "Золотое время" еще не похоронили. Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, передает "Суспільне".

"Тела доставлены в морг 17-й больницы сегодня. Они идентифицированы, не хочу говорить о многих вещах. Как только будет заключение судмедэкспертизы и прокуратура даст разрешение на похороны, мы похороним их за наши деньги", - сказал Терехов.

По его словам, семьям погибших готовы оказать материальную помощь за счет городского бюджета. О том, что помощь пострадавшим выделят, ранее сообщали в Харьковской облгосадминистрации.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном здании, переоборудованном под дом престарелых. В результате пожара погибли 15 человек, еще пять – госпитализированы. Вскоре в больнице скончался еще один мужчина, которого спасли во время пожара. Однако сообщают, что причина его смерти не связана с пожаром.

По предварительной информации, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

По делу были задержаны четыре человека. Среди них владелец двухэтажного здания, которое он сдал в аренду под пансионат, арендатор дома, его жена – директор пансионата, а также администратор, который координировал работу заведения, но официально не был там трудоустроен. Задержанным сообщили о подозрении.

Впоследствии суд избрал меру пресечения для всех подозреваемых и взял их под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 