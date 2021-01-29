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В Харьковский горсовет от учителей и медиков, переболевших COVID-19, поступили заявления на выплату матпомощи

В Харьковский горсовет от учителей и медиков, переболевших COVID-19, поступили заявления на выплату матпомощи

40 заявлений по учителям и примерно сорок по врачам - столько переболевших COVID-19  педагогов и медиков обратились в Харьковский горсовет за денежной помощью.

Об этом сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

По его словам, в зависимости от тяжести заболевания им выделяется от 5-8 тысяч гривен.

«Мы выделили деньги не только на врачей, мы выделили деньги и на учителей, и на работников бюджетной сферы, тех, кто переболел или, возможно, переболеет «ковидом», - сказал он.

При этом Терехов отметил, что от выплат путем страхования данных работников горсовет отказался.

По его словам, для городского бюджета выгоднее выделить таким работникам материальную помощь.

 

Агентство Телевидения Новости

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