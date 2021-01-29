Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:51
Просмотров: 44

В опорных больницах Харьковщины на стационарном лечении с СOVID-19 находятся более 1200 пациентов

В опорных больницах Харьковщины на стационарном лечении с СOVID-19 находятся более 1200 пациентов

На стационарном лечении в опорных учреждениях Харьковщины находятся 1222 пациента с СOVID-19, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Из них 1048 - с подтвержденным диагнозом СOVID-19 и 174 - с подозрением на коронавирусную болезнь.

По данным Департамента здравоохранения Харьковской ОГА, в настоящее время показатель заполняемости коек, определенных для оказания помощи больным СOVID-19 в области, составляет 25,6%.

В реанимационных отделениях находятся 113 пациента, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 72.

Всего в 25 опорных больницах Харьковской области для лечения больных COVID-19 выделено 4776 коек. На сегодня все они на 100% обеспечены подачей кислорода.

Также в ХОГА напомнили, что 5 января опорным учреждениям области передали партию почти в 1000 кислородных концентраторов. Это позволило Харьковщине стать первым регионом со 100% -ной обеспеченностью кислородом «ковидного» коечного фонда.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 