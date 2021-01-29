В опорных больницах Харьковщины на стационарном лечении с СOVID-19 находятся более 1200 пациентов
На стационарном лечении в опорных учреждениях Харьковщины находятся 1222 пациента с СOVID-19, сообщили в пресс-службе ХОГА.
Из них 1048 - с подтвержденным диагнозом СOVID-19 и 174 - с подозрением на коронавирусную болезнь.
По данным Департамента здравоохранения Харьковской ОГА, в настоящее время показатель заполняемости коек, определенных для оказания помощи больным СOVID-19 в области, составляет 25,6%.
В реанимационных отделениях находятся 113 пациента, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 72.
Всего в 25 опорных больницах Харьковской области для лечения больных COVID-19 выделено 4776 коек. На сегодня все они на 100% обеспечены подачей кислорода.
Также в ХОГА напомнили, что 5 января опорным учреждениям области передали партию почти в 1000 кислородных концентраторов. Это позволило Харьковщине стать первым регионом со 100% -ной обеспеченностью кислородом «ковидного» коечного фонда.