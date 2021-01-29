В Нацполиции появится инспекция по надзору за работой полицейских

В Украине в марте 2021 года в Нацполиции будет создан новый Департамент - главная инспекция.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации полиции Украины.

Это подразделение будет контролировать работу всей системы Нацполиции, а также анализировать эффективность предоставления полицейских услуг гражданам.

Новый Департамент будет создан по инициативе главы Нацполиции Игоря Клименко.

Сегодня во время заседания коллегии в Киеве Игорь Клименко рассказал, то в минувшем году за совершение преступлений были уволены 142 полицейских, за нарушение дисциплины - 371.

«К сожалению, и в подразделениях полиции случаются недобросовестные работники, которые своими позорными поступками бросают тень на коллег. Мы взяли за правило: если полицейский нарушил Закон, то это немедленном освобождении из полиции, а материалы служебных расследований безотлагательно передаются в соответствующие правоохранительные органы», - отметил глава Нацполиции, добавив, что не стоит вешать ярлыки на весь многотысячный коллектив полиции из-за непорядочности отдельных лиц.

Игорь Клименко сообщил, что на протяжении прошлого года подразделения внутренней безопасности начали почти 900 уголовных производств. Из них более 400 - по факту предложения или предоставление неправомерной выгоды полицейским, а более трехсот - за совершение противоправных действий в отношении сотрудников полиции. В результате почти 600 правонарушителей уже получили сообщение о подозрении.