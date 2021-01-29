Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:25
Просмотров: 176

Массовое ДТП в Люботине: повреждены семь автомобилей и автобус

Массовое ДТП в Люботине: повреждены семь автомобилей и автобус

Сегодня утром в Люботине на одной из улиц произошли три ДТП подряд. На одном и том же месте в 7:15 столкнулись автомобили ВАЗ и Chevrolet, через пять минут столкнулись еще один ВАЗ и Dacia Logan, а в 8:15 на скользкой дороге не разминулись Chery, Opel, Kia и автобус.

Медпомощь участникам ДТП не потребовалась, сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области.

Информация зарегистрирована в территориальном отделе полиции.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 