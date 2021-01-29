Массовое ДТП в Люботине: повреждены семь автомобилей и автобус

Сегодня утром в Люботине на одной из улиц произошли три ДТП подряд. На одном и том же месте в 7:15 столкнулись автомобили ВАЗ и Chevrolet, через пять минут столкнулись еще один ВАЗ и Dacia Logan, а в 8:15 на скользкой дороге не разминулись Chery, Opel, Kia и автобус.

Медпомощь участникам ДТП не потребовалась, сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области.

Информация зарегистрирована в территориальном отделе полиции.

Агентство Телевидения Новости