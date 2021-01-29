Под Харьковом пассажир с ножом ограбил водителя такси

На Харьковщине полиция задержала 25-летнего жителя села Заречное Волчанского района за разбойное нападение на таксиста.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 27 января около 1:00 вблизи базы отдыха по улице Сосновой в селе Заречное, злоумышленник, находясь на заднем сиденье автомобиля, приставил к горлу водителя кухонный нож и завладел его деньгами в сумме 300 гривен.

По данному факту следственным отделом полиции № 1 Чугуевского районного управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

За совершение разбоя задержанному грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.

Агентство Телевидения Новости