В Госстате рассказали, как в Украине выросли начисления за коммуналку

В Украине начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в декабре 2020 года составили 28 млрд гривен. Это на 26,7% больше, чем в ноябре (22,1 млрд гривен). Об этом сообщает Госстат в пятницу, 29 декабря.

Так, в декабре прошлого года населением страны было уплачено за жилищно-коммунальные услуги 20,3 млрд или 72,6% начисленных за этот период сумм.

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2020 года составила 73,6 млрд гривен, что на 7,5 млрд гривен больше, чем месяцем ранее (66,1 млрд гривен).

По состоянию на 31 декабря задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 31,5 млрд гривен, за поставку тепловой энергии и горячей воды – 24,1 млрд гривен, за поставку и распределение электрической энергии – 6,1 млрд гривен, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 5,7 млрд гривен, за управление многоквартирным домом – 5,1 млрд гривен, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,1 млрд гривен.

Напомним, в ноябре долги украинцев за коммуналку увеличились на 18,6% и составили 66,1 млрд гривен, что на 10 млрд больше, чем в октябре.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что людям не станут начислять штрафы или пеню за несвоевременно уплаченные квитанции за газ и отопление за январь.

Агентство Телевидения Новости