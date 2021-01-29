Сегодня 17:16
Просмотров: 54
Вратарь напал на хоккеиста, вцепившись в лицо
Инцидент, завершившийся обоюдным удалением.
В матче регулярного чемпоината НХЛ между "Аризоной и "Анахаймом" хоккеист "Аризоны" Конор Гарланд, проезжая мимо голкипера "Анахайма" Джна Гибсона, видимо, сказал что-то нелициприятное.
Гибсон тут же среагировал на провокацию - вцепился в лицо Гарланда и завалил того на лёд. Далее вмешались другие хоккеисты и судьи.
В итоге и Гибсон и Гарлонд получили по две минуты штрафа за неспортивное поведение.
Сам же матч завершился победой "Аризоны" - 3:2.
Загрузка...