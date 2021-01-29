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Вратарь напал на хоккеиста, вцепившись в лицо

Вратарь напал на хоккеиста, вцепившись в лицо

Инцидент, завершившийся обоюдным удалением.

В матче регулярного чемпоината НХЛ между "Аризоной и "Анахаймом" хоккеист "Аризоны" Конор Гарланд, проезжая мимо голкипера "Анахайма" Джна Гибсона, видимо, сказал что-то нелициприятное.

Гибсон тут же среагировал на провокацию - вцепился в лицо Гарланда и завалил того на лёд. Далее вмешались другие хоккеисты и судьи.

В итоге и Гибсон и Гарлонд получили по две минуты штрафа за неспортивное поведение.

Сам же матч завершился победой "Аризоны" - 3:2.


Агентство Телевидения Новости

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