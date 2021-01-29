Бывший футболист "Металлиста", забивая "сумасшедший" гол, получил травму

Удар вышел бесподобным. Но тут же в ноге почувствовалась острая боль.

На 85-й минуте матча 32-го тура чемпионата Бразилии по футболу между "Гремио" и "Фламенго" в ворота "Фламенго" был назначен штрафной удар. До ворот было метров 30. Штрафной взялся исполнять Диего Соуза, выступавший в 2013-15 гг. за харьковский "Металлист".

Соуза мощно пробил, мяч коснулся крайнего игрока "Фламенго", находившегося в "стенке", и по недоступной для голкипера траектории полета залетел в ворота.

Вот только Диего Соуза не радовался забитому голу, а кривился от боли, держась за ногу. Видимо, в момент удара он потянул заднюю мышцу бедра. Продолжать игру футболист уже не смог и был заменен.

Остается добавить, что "Гремио" проиграл этот матч 2:4. При этом Соуза сделал голевой дубль.





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