Больше 3 тонн наркотиков и прекурсоров: на Харьковщине полицейские изъяли запрещенных препаратов на 120 млн гривен

- Задача была забрать большой объем наркотиков, расфасовать и разложить более мелкими. - Как в виде закладок? - Да, в виде закладок. - Делали фотографии? - Да, фотографии и координаты. - И отсылали? - Отсылал боссу.

За эту работу по словам наркокурьера он получал около тысячи двухсот долларов в месяц.

И таких как он в регионе обнаружили немало - все в рамках масштабной спецоперации в Харьковской области. По словам главы украинской Нацполиции Игоря Клименко - всего было задействовано более 600 правоохранителей из различных служб

Игорь Клименко, глава Национальной полиции Украины

Ми провели понад 350 обшуків за останні чотири дні, ліквідували 7 нарколабораторій, заблокували 5 інтернет-магазинів, через які реалізовувався товар. Наразі встановлено 118 осіб причетних до виготовлення зберігання та збуту наркотиків. 16 осіб вже затримано, повідомлено 63 підозри.

Кроме того полицейские обнаружили 43 наркопритона. А из незаконного оборота удалось изъять около двух сотен килограммов наркотических средств и психотропных веществ, и более 3 тонн прекурсоров для их изготовления.

Среди изъятого - 80 кг каннабиса, более 80 литров опия ацетилированного, более 30 кг психотропа «Альфа PVP», 4 кг амфетамина, несколько тысяч упаковок метадона и сильнодействующего опиоидного препарата.

По предварительным оценкам специалистов - на «черном» рынке все это стоит около 120 млн гривен.





Агентство Телевидения Новости